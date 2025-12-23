Policial condenado por estupro e assassinato de sobrinho no RS é preso no Rio de Janeiro

Em outubro, Goulart acompanhou o julgamento por videoconferência, no apartamento onde mora, no Rio. Reprodução / RBS TV

O policial militar Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, foi preso nesta terça-feira (23) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, pela Polícia Militar fluminense. Ele estava foragido há mais de um mês após ser condenado a 46 anos de prisão por estuprar, matar e simular o suicídio do próprio sobrinho de 12 anos, em Porto Alegre.

A prisão ocorre depois que a Justiça do Rio Grande do Sul determinou a execução imediata da pena e expediu o mandado de prisão do réu, que respondeu ao processo em liberdade.

Zero Hora entrou em contato com a defesa de Goulart, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Mãe de Andrei, Cátia Goulart afirma que a prisão de Jeverson representa um marco após quase uma década de batalha por justiça.

— Estou sob emoção ainda. Desde o momento que eu vi o Andrei morto na cama, eu sabia que não ia ter mais ele, mas eu tinha que honrar o Andrei — disse Cátia, ao comentar a notícia da prisão.

Em outubro, Goulart acompanhou o julgamento por videoconferência, no apartamento onde mora, no bairro de Copacabana, no Rio. Durante os dois dias de júri, um telão no plenário transmitiu a imagem dele em tempo real. Ele negou todas as acusações.

A promotora de Justiça Lúcia Helena Callegari, autora da denúncia, informou que chegou a solicitar que o julgamento não fosse realizado na modalidade virtual e que ao menos o réu estivesse em um fórum. Os pedidos não foram autorizados.

O Tribunal de Justiça do RS informou que atendeu a um pedido da defesa para que Jeverson participasse da sessão por videoconferência sob a alegação de que seu cliente residia em outro Estado e por temer pela segurança dele.

"O pedido foi deferido pela magistrada, considerando que a presença do acusado na sessão plenária é facultativa e está inserida no exercício do direito de defesa. A participação por videoconferência em sessões do Tribunal do Júri é permitida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente em situações que envolvem dificuldades de deslocamento, riscos à segurança ou quando o acusado está preso fora da sede da comarca", esclarece o TJRS.

— Quando ele foi condenado e logo depois foragiu, foi uma sensação muito grande de injustiça. Agora, com ele preso, dá um alívio para mim como mãe e para a sociedade também — resume Cátia.

O caso Andrei

Andrei Goulart, 12 anos, foi encontrado morto em casa, em 30 de novembro de 2016, com um tiro disparado pela arma do tio. Ele estava deitado, na cama, com a arma nas mãos.

A investigação inicial da Polícia Civil concluiu que o caso era um suicídio. A mãe de Andrei nunca acreditou na versão e passou a apontar inconsistências no inquérito, especialmente após desconfiar do comportamento do seu próprio irmão, Jeverson.

— O fato de ele ser tenente da Brigada Militar abria portas para ele e fechava para mim. Mas eu sempre disse: eu tenho o título de mãe. Já perdi tudo o que tinha para perder, que era o Andrei — desabafa.

Em março de 2020, o MP denunciou Jeverson por homicídio e estupro — mesmos crimes pelos quais agora ele foi condenado.

Segundo o MP, o homicídio foi cometido para ocultar o abuso sexual praticado contra o menino.