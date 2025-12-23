Segurança

Caso de 2016
Notícia

Policial condenado por estupro e assassinato de sobrinho no RS é preso no Rio de Janeiro

A prisão ocorre depois que a Justiça do Rio Grande do Sul determinou a execução imediata da pena e expediu o mandado de prisão do réu

Vitor Rosa

Enviar email

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS