Polícia prende seis pessoas suspeitas de integrar grupo que vendia drogas por telentrega em Viamão

Seis pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (10) suspeitas de integrar um grupo especializado na venda de drogas por meio de telentrega em Viamão, na Região Metropolitana. As investigações começaram após a apreensão de cinco quilos de entorpecentes no bairro Tarumã.
Durante a ação, os policiais flagraram um homem circulando de moto e gravando vídeos dos agentes. Ao ser abordado, ele informou que foi orientado a fazer filmagens e repassar informações aos membros do grupo.
O nome da operação é Cineasta, em referência ao ato de gravar as abordagens policiais.
A partir de então, foi descoberto um esquema que era organizado por meio de trocas de mensagens entre os criminosos. As drogas também eram entregues em outras cidades da Região Metropolitana.
A ação foi coordenada pela delegada Ana Flávia Leite, da 4ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (DIN), ligada ao Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico.