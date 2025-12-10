Segurança

Operação Cineasta
Notícia

Polícia prende seis pessoas suspeitas de integrar grupo que vendia drogas por telentrega em Viamão

Investigações começaram após a apreensão de cinco quilos de entorpecentes no bairro Tarumã

Guilherme Milman

