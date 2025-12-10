Polícia prende seis pessoas suspeitas de integrar grupo que vendia drogas por telentrega em Viamão

Operação foi realizada nesta quarta-feira. Polícia Civil / Divulgação

Seis pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (10) suspeitas de integrar um grupo especializado na venda de drogas por meio de telentrega em Viamão, na Região Metropolitana. As investigações começaram após a apreensão de cinco quilos de entorpecentes no bairro Tarumã.

Durante a ação, os policiais flagraram um homem circulando de moto e gravando vídeos dos agentes. Ao ser abordado, ele informou que foi orientado a fazer filmagens e repassar informações aos membros do grupo.

O nome da operação é Cineasta, em referência ao ato de gravar as abordagens policiais.

A partir de então, foi descoberto um esquema que era organizado por meio de trocas de mensagens entre os criminosos. As drogas também eram entregues em outras cidades da Região Metropolitana.