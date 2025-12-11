Segurança

Possível envenenamento
Notícia

Polícia investiga tentativa de homicídio contra idoso intoxicado por remédios em Nova Santa Rita

Homem de 69 anos passou mal na última sexta-feira e precisou de atendimento médico na policlínica da cidade

Matheus Goulart

