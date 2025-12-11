Polícia investiga tentativa de homicídio contra idoso intoxicado por remédios em Nova Santa Rita

Idoso recebeu atendimento na policlínica de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. Thiago Lopes / Prefeitura de Nova Santa Rita/Divulgação

A Polícia Civil investiga um possível caso de envenenamento de um idoso em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. A vítima, um homem de 69 anos, passou mal em 28 de novembro e precisou de atendimento médico na policlínica da cidade. Ele já recebeu alta.

Os filhos do idoso procuraram a polícia porque suspeitam que o pai tenha sido envenenado. O homem relatou aos policiais que não se lembra do que aconteceu antes de ser levado à unidade de saúde.

Durante as investigações, uma testemunha afirmou à polícia que encontrou várias cartelas de remédio vazias em sacos de lixo em frente à casa da vítima. As embalagens foram apreendidas.

Leia Mais Enfermeira vítima de feminicídio dará nome a praça em Canoas

O delegado Cristiano Reschke, diretor da Delegacia Regional de Canoas, informou que a perícia analisa o sangue da vítima para identificar possíveis substâncias.

— Pode, sim, se tratar de uma tentativa de homicídio. Não está descartada nenhuma possibilidade, mas nós precisamos confrontar e corroborar elementos que têm sido trazidos. Existem versões diferentes e é extremamente importante o resultado da perícia — afirmou o delegado.