Segurança

Operação Aurora
Notícia

Polícia investiga se grupo que cobrava por abortos clandestinos desviava medicamentos de hospitais

Suspeitas, apelidadas como "doutora" pelas vítimas, orientavam mulheres a realizar procedimentos em casa e cobravam por fármaco e acompanhamento médico online

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

Ronaldo Bernardi

Enviar email

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS