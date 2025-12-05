Polícia investiga se assassinato de homem em Gravataí tem ligação com o tráfico de drogas

A Polícia Civil investiga se o assassinato de um homem de 32 anos durante um ataque a tiros em Gravataí, na Região Metropolitana, na quinta-feira (4) tem ligação com o tráfico de drogas.

A linha de investigação ganhou força em razão do histórico criminal da vítima, que tinha antecedentes pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, conforme o delegado Pedro Trajano, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade.

Outro fator que impulsiona a tese é o fato de o homem, que não teve o nome divulgado, estar cumprindo pena em regime semiaberto. No momento em que foi alvejado, ele usava tornozeleira eletrônica:

— É possível que tenha sido um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Essa é a principal linha de investigação — informou Trajano.

O crime

A vítima morreu após ser alvo de um ataque a tiros, nas proximidades do Parcão e do Fórum da cidade, na tarde quinta. Outro homem, de 51 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao atendimento médico.