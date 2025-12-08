Segurança

Bairro Tancredo Neves
Polícia investiga morte de empresário durante assalto em Santa Maria

Gilmar Lima Escobar, 32 anos, morreu após ser atingido por tiro dentro de uma loja de roupas no sábado

Tayline Manganeli

