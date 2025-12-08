Polícia investiga morte de empresário durante assalto em Santa Maria

A Polícia Civil realiza buscas e analisa imagens de câmeras de segurança para identificar o suspeito de matar o empresário Gilmar Lima Escobar, 32 anos, em Santa Maria, na Região Central.

O crime, inicialmente investigado como latrocínio — roubo com morte — ocorreu por volta do meio-dia de sábado (6), em uma loja de roupas no bairro Tancredo Neves, na zona oeste da cidade, onde a vítima trabalhava e da qual era sócio.

De acordo com a Brigada Militar, o criminoso entrou no estabelecimento, observou algumas mercadorias e, na sequência, anunciou o assalto. Durante a ação, ele atirou contra Escobar, atingindo-o no rosto.

Após o disparo, o atirador deixou o local levando uma sacola.

O crime foi presenciado por outro funcionário da loja e por ao menos três clientes que estavam no local no momento da ação. As autoridades seguem em busca de informações que possam auxiliar na identificação e prisão do autor.