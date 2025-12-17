Polícia investiga morte de bebê durante atendimento em UPA de Santa Maria

Caso ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento de Santa Maria. Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

A Polícia Civil investiga a morte de uma bebê de pouco mais de 10 meses durante atendimento numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Maria, na Região Central, na noite de terça-feira (16). Conforme o registro de ocorrência, os pais de Mayla Saturnino Ferreira chegaram na UPA porque a menina estava com dificuldades para respirar. Eles esperaram por 40 minutos para o atendimento, quando a bebê começou a ficar roxa.

Neste momento, ainda conforme relato do pai da menina na ocorrência, uma enfermeira teria pegado o bebê e levado para que se tentasse fazer uma reanimação, sem sucesso. Dez minutos depois, a família recebeu a confirmação da morte de Mayla.

O corpo foi enviado para a necropsia para indicar a causa da morte. Conforme a Delegada da Criança e do Adolescente, Luisa Souza, será instaurado inquérito policial para apurar o fato e os envolvidos serão ouvidos nos próximos dias.

Em nota, a UPA se solidariza com a família no momento e informa que todos os fatos estão sendo apurados pela direção, com análise de câmeras de segurança e procedimentos médicos desde a chegada da família à UPA. Todas as informações serão prestadas à Polícia Civil durante a investigação.