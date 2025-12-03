Polícia Federal apreende 51 quilos de ouro em avião em Boa Vista

Ação foi a quinta apreensão de ouro em Roraima. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal apreendeu 51,4 quilos de ouro em um avião no Aeroporto Internacional de Boa Vista, na capital de Roraima, em ação integrada que contou com especial participação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave, que decolou do Pará, foi abordada, nesta terça-feira (3), após informações indicarem irregularidades. Durante a fiscalização, foram encontradas 54 barras de ouro, além de uma arma de fogo e munições.

O piloto e três passageiros foram conduzidos à sede da PF, incluindo um menor de 17 anos. A aeronave foi apreendida e a Anac suspendeu a licença do piloto.

De acordo com a PF, o avião tinha plano de voo regular para Roraima mas não tinha autorização para transporte de passageiros.

Os envolvidos no crime poderão responder por infrações como usurpação de bem da União, extração ilegal de recursos minerais, associação criminosa e corrupção de menores.

Cinco apreensões somam 213,69 quilos de ouro em Roraima

Em quatro meses, a ação desta terça foi a quinta apreensão de ouro em Roraima. Antes, foram outras quatro: 103 quilos em 4 de agosto, 11,6 quilos em 10 de outubro, 37,4 quilos em 20 de outubro e 10,2 quilos em 22 de outubro.

Ao fundo, avião de pequeno porte onde foram apreendidos mais de 50kg de ouro no Aeroporto Internacional de Boa Vista. Polícia Federal / Divulgação