Polícia faz operação contra suspeitos de homicídio e de expulsar moradora de casa em Canoas

Uma operação da Polícia Civil em Canoas, na Região Metropolitana, com apoio da Brigada Militar e da Guarda Municipal, tem como alvo um grupo suspeito de envolvimento num homicídio e na expulsão moradores de uma residência.

A ofensiva, realizada no bairro Niteróri, ocorreu entre o fim da manhã e o começo da tarde. O caso passou a ser investigado após um assassinato ocorrido em 26 de novembro. Um homem, que teria vínculo com o tráfico de drogas, foi morto na Rua Lídio Machado, no mesmo bairro.

Conforme a delegada Graziela Zinelli, da Delegacia de Homicídios de Canoas, após o crime, a mulher da vítima passou a ser ameaçada para deixar a residência que ocupava.

— A família passou a ser assediada e extorquida por essa facção para que entregasse os imóveis e não fossem mortos. A partir da morte, iniciamos a investigação que apura homicídio e a extorsão. Essa família acabou deixando a casa e dois terrenos. Tinha também exigência de que houvesse repasse formal para essa facção, a partir da documentação da casa — detalhou a delegada.

Após os moradores deixarem o imóvel, segundo a polícia, o local teria sido transformado numa base para o grupo criminoso. Conforme os policiais, bandidos costumavam disparar tiros para o alto no local, impondo medo à comunidade.

Nesta sexta-feira, os policiais foram até a residência, onde localizaram um grupo de pessoas. No local, foi apreendida uma espingarda calibre 12 e um simulacro de fuzil.