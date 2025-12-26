Segurança

Crime organizado
Notícia

Polícia faz operação contra suspeitos de homicídio e de expulsar moradora de casa em Canoas

Ação da Delegacia de Homicídios foi realizada entre o fim da manhã e o começo da tarde desta sexta-feira

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS