Polícia faz buscas em escola de Alvorada suspeita de maus-tratos e administração irregular de medicamentos em crianças 

A polícia apreendeu um notebook e dois celulares. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (22) mandados de busca e apreensão na escola de Alvorada que está sob investigação por suspeita de maus-tratos e administração irregular de medicamentos.

A Escola de Educação Infantil Rafa Kids, que fica no bairro Maringá, é investigada desde a semana passada, quando pais procuraram a polícia, suspeitando que as crianças estivessem recebendo algum tipo de medicação para que se acalmassem e dormissem. O estabelecimento de ensino particular foi interditado pela Vigilância Sanitária na terça-feira (16) e segue fechado.

As ações foram realizadas na sede da escola, na casa da proprietária e na residência de uma professora. A polícia apreendeu um notebook e dois celulares, sendo um de uso da proprietária da instituição.

Os equipamentos serão encaminhados para análise da perícia. Conforme a delegada responsável pelo caso, Carolina Terres, não foram encontrados medicamentos nos locais alvos da operação.

A polícia ainda aguarda os resultados das análises toxicológicas realizadas nas crianças que eram atendidas em escola. Os resultados irão identificar se alguma substância foi usada realmente para dopar os alunos. As análises do Instituto-Geral de Perícias (IGP) também devem ajudar a descobrir, caso seja confirmado o uso, o que teria sido administrado.

A suspeita é de que pode ter sido usado algum tipo de sedativo, como clonazepam, ou algum outro medicamento, como a risperidona, por exemplo, que é um antipsicótico, que pode causar sonolência. Os pais afirmam suspeitar do uso de melatonina, um hormônio produzido naturalmente pelo corpo, para regular o ciclo de sono, mas que, ao ser administrado em crianças, e sem prescrição, pode causar efeitos colaterais.

Relatos dos pais também levantam suspeitas de maus-tratos. Em razão disso, a polícia solicitou ainda realização de exame de lesão corporal e, em alguns casos, de avaliação psíquica, conforme a idade das crianças.

Procurada por Zero Hora, a defesa da Escola de Educação Infantil Rafa Kids informou que ainda não teve acesso à investigação e a operação realizada nesta segunda-feira. A instituição também afirmou que não há nada que incrimine a escola.