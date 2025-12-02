Fuzil, pistolas e dinheiro vivo: operação do Denarc prende dois em Canoas

Mais de R$ 208 mil em espécie também foram apreendidos. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu dois homens em Canoas, na Região Metropolitana, após encontrar um arsenal e mais de R$ 208 mil em espécie nesta segunda-feira (1º). As identidades não foram reveladas.

O caso chegou ao conhecimento da polícia após informações anônimas indicarem possível comércio ilegal de armas de fogo, assim como ocultação de armas em imóveis no bairro Niterói.

Com base nessas informações, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.

Em um dos imóveis, os agentes encontraram um revólver Taurus RT 838 de calibre .38, carregado com oito cartuchos, além de outras munições. Também foram apreendidos dois celulares e R$ 68 mil em dinheiro.

Em outro endereço, vinculado ao pai do investigado, os policiais localizaram um fuzil Taurus T4 calibre .556, acompanhado de cinco carregadores, um deles com dez munições. No local também estavam duas pistolas Taurus calibre 9mm, ambas carregadas, e um revólver Taurus calibre .357. Dentro de um cofre, encontrado no quarto da residência, foram apreendidos R$ 140 mil em espécie.