Com medicamentos ilegais
Polícia do RS realiza operação em sete Estados contra quadrilha que instruía abortos online

Criminosos cobravam de R$ 830 a R$ 2,3 mil, dependendo do tempo de gravidez, e ofereciam orientação médica

Guilherme Milman

Humberto Trezzi

