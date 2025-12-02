Segurança

Operação Cura Ficta
Notícia

Polícia do RS investiga golpistas que se passavam por médicos para cobrar pacientes hospitalizados

Mandados são cumpridos nesta terça-feira nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS