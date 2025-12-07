Polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra dupla suspeita de ameaçar dirigente do Inter

Arma, munições e drogas foram apreendidas no endereço de um dos suspeitos. Policia Civil / Divulgacao

A Polícia Civil realizou, na manhã deste domingo (7), uma ação contra dois suspeitos de ameaçar um dirigente do Inter.

Chamada de Cartão Vermelho, a ofensiva cumpriu cinco ordens judiciais em Porto Alegre, entre elas três mandados de busca e apreensão, por crimes de ameaça e injúria.

Segundo a polícia, os ataques ocorreram por conta da campanha do clube, que pode, nesta tarde, ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Conforme a investigação, no último dia 28, a vítima começou a receber ameaças via WhatsApp após o Internacional perder de 5 a 1 para o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Foram feitos xingamentos e ameaças de violência física.

A situação voltou a ocorrer após a derrota do time gaúcho por 3 a 0 contra o São Paulo na última quarta-feira. O contexto fez o dirigente procurar a polícia.

— Os ataques ocorriam após jogos do Internacional, sugerindo que o criminoso responsabilizava a direção do clube pelos resultados das partidas. As investigações revelaram que o dirigente vem recebendo diversas outras ameaças de diferentes integrantes de uma torcida organizada, muitas delas também direcionadas ao seu telefone pessoal, número que acabou sendo divulgado indevidamente — disse a delegada Isadora Galian, da Delegacia de Investigação Cibernéticas Especiais da Polícia Civil.

Por meio de sua assessoria de comunicação, o Internacional informou que não se manifestará sobre a operação.

Medidas cautelares

impõem restrições

Os agentes identificaram dois suspeitos, ambos com passagens pela polícia. Um deles tem registros por ameaça, dano, lesão corporal e posse de entorpecentes e saiu do sistema prisional recentemente.

O segundo possui histórico de ocorrências recentes por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e ameaças. Em um dos endereços, os agentes encontraram um revólver, munições e drogas, mas o alvo não foi localizado.

Foram determinadas medidas cautelares aos investigados, entre elas a proibição de participar de qualquer partida do Internacional, em qualquer estádio, dentro ou fora do Rio Grande do Sul, por seis meses.

O descumprimento dessas medidas resultará na decretação de prisão preventiva dos investigados. A decisão judicial também foi encaminhada ao clube para que seja realizado o bloqueio de acesso dos investigados aos jogos.

— Entendemos que futebol envolve paixão, porém existem limites éticos e legais, que, quando ultrapassados, exigem uma atuação repressiva do Estado, especialmente no âmbito virtual, onde as pessoas acreditam que podem se valer do anonimato para dirigir palavras ofensivas e ameaçadoras, acreditando na impunidade. A internet não é terra sem lei e existem recursos para identificar os remetentes de mensagens aparentemente anônimas — acrescentou o delegado Eibert Moreira, diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos.