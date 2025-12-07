Segurança

Em dia de decisão
Notícia

Polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra dupla suspeita de ameaçar dirigente do Inter

Segundo a investigação, dois homens enviaram mensagens agressivas após derrotas recentes do clube no Campeonato Brasileiro

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS