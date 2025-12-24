Polícia Civil prende suspeito de participação em latrocínio na zona norte de Porto Alegre

Um suspeito de envolvimento na morte de um homem na zona norte de Porto Alegre foi preso pela Polícia Civil. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (23) e é tratado como latrocínio, que é o roubo com morte.
A vítima, identificada como Raphael Brum Irace, 26 anos, foi morta a tiros na Rua Victor Ely Von Frankenberg, no bairro Farrapos.
Segundo o delegado Gabriel Lourenço, da 4ª Delegacia de Polícia, o homem foi preso em flagrante ainda na noite de terça-feira, algumas horas após o crime.
A investigação segue em andamento, na tentativa de obter imagens de câmeras de segurança que tenham flagrado a ação e da identificação de posssíveis outros envolvidos na ação.
O latrocínio
A Brigada Militar foi acionada pouco antes das 18h, após relatos de que uma pessoa havia sido baleada em uma tentativa de roubo na região. Os policiais encontraram o homem caído ao lado do carro dele, um Audi A4.
Segundo a polícia, Raphael foi atingido por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta.
O carro, que estava com marcas de sangue, foi apreendido para análises periciais. Segundo a polícia, Raphael foi até o local para entregar alguns aparelhos celulares, quando foi surpreendido pelos assaltantes.
— Levaram alguns itens que ele vendia. Ele era proprietário de um loja que comercializa aparelhos eletrônicos e perfumes. Esses itens foram subtraídos no momento do assalto — explicou o delegado Gabriel Lourenço.
O suspeito foi localizado em uma residência de um condomínio de classe média no bairro Teresópolis. No momento da abordagem, de acordo com a Polícia Civil, foi evasivo e apresentou versões contraditórias sobre sua participação no crime. No interior da casa, policiais localizaram um aparelho celular escondido no forro de gesso do banheiro.
Raphael completaria 27 anos no próximo sábado (27). O enterro está previsto para ocorrer na tarde desta quarta-feira, no Cemitério Santa Casa, em Porto Alegre.