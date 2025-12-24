Polícia Civil prende suspeito de participação em latrocínio na zona norte de Porto Alegre

Vítima foi encontrada caída, ao lado de um Audi A4. Brigada Militar / Divulgação

Um suspeito de envolvimento na morte de um homem na zona norte de Porto Alegre foi preso pela Polícia Civil. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (23) e é tratado como latrocínio, que é o roubo com morte.

A vítima, identificada como Raphael Brum Irace, 26 anos, foi morta a tiros na Rua Victor Ely Von Frankenberg, no bairro Farrapos.

Segundo o delegado Gabriel Lourenço, da 4ª Delegacia de Polícia, o homem foi preso em flagrante ainda na noite de terça-feira, algumas horas após o crime.

A investigação segue em andamento, na tentativa de obter imagens de câmeras de segurança que tenham flagrado a ação e da identificação de posssíveis outros envolvidos na ação.

O latrocínio

A Brigada Militar foi acionada pouco antes das 18h, após relatos de que uma pessoa havia sido baleada em uma tentativa de roubo na região. Os policiais encontraram o homem caído ao lado do carro dele, um Audi A4.

Segundo a polícia, Raphael foi atingido por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta.

O carro, que estava com marcas de sangue, foi apreendido para análises periciais. Segundo a polícia, Raphael foi até o local para entregar alguns aparelhos celulares, quando foi surpreendido pelos assaltantes.

— Levaram alguns itens que ele vendia. Ele era proprietário de um loja que comercializa aparelhos eletrônicos e perfumes. Esses itens foram subtraídos no momento do assalto — explicou o delegado Gabriel Lourenço.

O suspeito foi localizado em uma residência de um condomínio de classe média no bairro Teresópolis. No momento da abordagem, de acordo com a Polícia Civil, foi evasivo e apresentou versões contraditórias sobre sua participação no crime. No interior da casa, policiais localizaram um aparelho celular escondido no forro de gesso do banheiro.