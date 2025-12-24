Segurança

Bairro Farrapos
Notícia

Polícia Civil prende suspeito de participação em latrocínio na zona norte de Porto Alegre

A vítima, identificada como Raphael Brum Irace, 26 anos, foi morta a tiros na tarde da última terça-feira. Os investigadores seguem tentando identificar os outros envolvidos

Leticia Mendes

