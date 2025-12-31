Polícia Civil prende suspeito de matar ex-enteado na zona sul de Porto Alegre

Prisão do suspeito ocorreu nesta quarta-feira (31). Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (31) um homem suspeito de ter matado um adolescente de 15 anos no último domingo (28), no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre.

O suspeito preso, 48 anos, é ex-namorado da mãe do adolescente assassinado. Segundo a polícia, o relacionamento já havia terminado há cerca de dois anos.

Ainda conforme informações da Polícia Civil, o jovem foi atingido na rua, quando passava de bicicleta em frente à residência do suspeito, que mora a duas casas de distância de familiares do adolescente. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, o preso alegou que agiu em legítima defesa.

Os tiros atingiram o ombro e o coração do adolescente, na parte frontal do corpo. Ele morreu no local, antes da chegada do atendimento médico. Durante a perícia, foi identificado que a vítima portava uma faca na cintura.