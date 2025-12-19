Segurança

Estelionato
Notícia

Polícia Civil prende 17 pessoas em falsa central telefônica na Região Metropolitana; roteiros para aplicação de golpes foram localizados

Ação foi deflagrada na tarde desta quinta-feira (18), em Cachoeirinha, na Região Metropolitana

Júlia Ozorio

