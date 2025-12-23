Polícia Civil indicia suspeito de estuprar física e virtualmente adolescente de 12 anos

A Polícia Civil concluiu a investigação do caso em que uma adolescente de 12 anos teria sofrido estupro físico e virtual por parte de um homem de 38 anos, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari.

A polícia indiciou Fernando Bassani por estupro de vulnerável. Ele está preso desde 18 de novembro. Além dos elementos que a polícia já tinha reunido para pedir a prisão preventiva do investigado, a conclusão também teve como base laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Análise no material coletado em um preservativo que estava no local de um dos encontros revelou que havia DNA de duas pessoas: do investigado e da adolescente. Os exames feitos para verificação de violência sexual indicaram ocorrência de ato libidinoso diverso de conjunção carnal. A análise de troca de mensagens indicou que o suspeito pediu material íntimo que foi enviado pela vítima com cenas de nudez.

A investigação começou quando a mãe da vítima descobriu mensagens em um tablet que era usado pela adolescente. Ela fez registro na polícia, que passou a tentar identificar o homem. Ele havia criado uma conta falsa para se comunicar somente com a vítima. Ainda em contato com a conta da adolescente, o homem marcou um novo encontro.

A polícia foi ao local combinado e fez a abordagem e a identificação do suspeito — que tinha cargo em comissão em uma prefeitura do Vale do Sinos — e do carro que ele usava. Com placa e modelo, os policiais fizeram buscas em câmeras de segurança nas cidades e na estrada entre os dois municípios. O veículo do suspeito apareceu fazendo o trajeto justamente nas datas dos encontros marcados nas conversas.

A prisão foi pedida e, em 18 de novembro, policiais e peritos do IGP vasculharam endereços de Bassani. Em computador de uso pessoal, peritos encontraram pesquisas pelo termo "advogado criminal" e por informações sobre se réu primário poderia ser preso e se pessoa com graduação tem direito a cela especial. As pesquisas foram realizadas em 11 de novembro, um dia depois dele ter sido abordado e identificado pela polícia.

— As provas obtidas ao longo da investigação até a data das buscas e da prisão, que nos davam convicção da autoria dos crimes, foram confirmadas pelos laudos técnicos feitos pelo Posto Médico Legal de Lajeado e pelos laboratórios de informática e genética forense do IGP, bem como pelas respostas obtidas junto aos provedores de internet, indicando que o endereço de IP criador da conta fake pertencia ao indiciado. Ainda aguardamos que o IGP remeta laudo complementar da perícia informática, voltada à recuperação dos dados apagados que possam revelar outros crimes e vítimas — explicou o delegado Marcelo Hartz, que conduziu a investigação.

As perícias em aparelhos eletrônicos apreendidos com ele ainda não estão concluídas. A polícia não descarta que possa haver mais vítimas

Contraponto

O que diz Julio Cezar Licks Machado, advogado de Fernando Bassani:

Em entrevista reservada com meu cliente, este informou que conheceu a menina através do site/aplicativo Jaumo, que é destinado apenas para maiores de 18 anos, e que por este motivo imaginava, até então, que estava conversando com uma moça que já teria atingido a maioridade. O investigado ainda afirmou com veemência que em nenhum momento a menina teria lhe dito que tinha 12 anos de idade, pois quando ambos se encontraram, a mesma teria lhe informado que tinha 16 anos. Cabe destacar que o acusado e a menor residem a 93 quilômetros de distância um do outro, tiveram apenas dois encontros com duração de poucos minutos e em nenhum momento houve qualquer espécie de ameaça contra a menina por parte do investigado. Estas informações foram confirmadas por meio de conversas entre o acusado e a menor, e que estão devidamente anexadas ao Inquérito Policial.