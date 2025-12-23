Segurança

Crime sexual
Notícia

Polícia Civil indicia suspeito de estuprar física e virtualmente adolescente de 12 anos

Exames periciais detectaram DNA do investigado e da vítima em preservativo apreendido em casa em que eles se encontraram

Adriana Irion

