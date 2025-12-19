Polícia Civil e Receita Estadual descobrem loja suspeita de comercializar bebidas falsificadas durante ação contra fraude tributária no RS

Bebidas foram apreendidas e serão periciadas. Polícia Civil / Divulgação

Ao vasculhar endereços relacionados a um técnico em contabilidade suspeito de liderar esquema de empresas noteiras — criadas para emitir notas frias e fraudar o Fisco — a Polícia Civil encontrou uma loja que comercializava bebidas com indícios de falsificação.

A ação faz parte da Operação Ozark, que está sendo realizada na manhã desta sexta-feira (19) pela polícia em conjunto com a Receita Estadual.

O principal investigado é Rafael Silveira Machado, que teria emitido mais de R$ 500 milhões em notas fiscais fraudadas, acarretando em um prejuízo de R$ 16 milhões de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) declarado e não recolhido.

Ação faz parte da Operação Ozark. Polícia Civil / Divulgação

Durante o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, policiais e integrantes da Receita Estadual localizaram uma loja em Capão da Canoa, no Litoral Norte, onde havia 298 garrafas de bebidas alcoólicas sem procedência, sendo 20 com indícios de falsificação.

Conforme o delegado Augusto Zenon, que coordena a investigação, Machado deve responder por crime contra a saúde pública, venda de produtos impróprios ao consumo, crime contra as relações de consumo e descaminho. As bebidas foram apreendidas e serão periciadas.

Delegado Augusto Zenon, à esquerda, coordena a investigação. Polícia Civil / Reprodução

As chamadas "noteiras" são empresas criadas para encobrir transações comerciais de terceiros com o uso de notas fiscais inidôneas, que não condizem com a realidade das operações. Desta forma, os envolvidos lucram com imposto devido e não pago. Em geral, o dono da noteira se beneficia recebendo comissões em cima do que empresários deixam de recolher aos cofres públicos. Conforme a polícia, essas empresas não possuem estrutura física compatível com o volume de operações declaradas, tampouco empregados ou capacidade operacional real.