Polícia apreende mais de 20 quilos de crack em Gravataí

Valor da droga apreendida pode chegar a R$ 1,4 milhão. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil aprendeu mais de 20 quilos de crack em Gravataí, na Região Metropolitana. Dois homens foram presos. O valor da droga apreendida pode chegar a R$ 1,4 milhão.

A ação ocorreu através de uma investigação, onde foram identificados traficantes que utilizavam um Mobi e um Kwid para transportar drogas.

Policiais localizaram os dois veículos na BR-290 (freeway), retornando juntos de uma entrega no Litoral Norte. Ao fazer abordagem, localizaram em um dos carros 10 tijolos de crack em uma caixa de papelão. A apreensão ocorreu na tarde de quarta-feira (3) e divulgada nesta quinta-feira pela polícia.

Os presos possuem diversos antecedentes por crimes como tráfico, falsificação de documento, estelionato, dano e ameaça.

Segundo o delegado Joel Wagner, do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc), o valor que seria arrecadado pelos criminosos apenas com essa carga é de R$ 1,4 milhões.

— São 140 mil pedras por quilo. Essas unidades são fracionadas e vendidas no varejo, ou seja, nas bocas de fumo — afirma.