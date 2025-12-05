Segurança

Ampliador de Wi-Fi
Notícia

Polícia apreende equipamento de internet via satélite em cela de presídio durante ação de combate ao crime organizado

Também foram interditados 16 estabelecimentos suspeitos de lavar dinheiro para organização criminosa

Paulo Rocha

