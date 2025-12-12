Polícia aponta latrocínio em caso de mulher encontrada morta em casa incendiada em Paverama

Um caso registrado em novembro na localidade de Morro Azul, no interior de Paverama, no Vale do Taquari, teve novos desdobramentos divulgados pela Polícia Civil na quinta-feira (11). Foi confirmado que o incêndio que destruiu uma casa em 23 de novembro foi provocado para ocultar um latrocínio.

A vítima, Claude Suzana Haubenthal, 51 anos, foi agredida e morta dentro da residência. O suspeito, um homem de 30 anos, roubou a motocicleta dela. O assassinato aconteceu na manhã de 22 de novembro.

A investigação aponta que o suspeito viu a motocicleta na madrugada anterior, quando voltava para casa depois de um baile. Segundo o delegado Rogério Auler, da Delegacia de Teutônia, o homem foi para casa, mas depois voltou até a residência de Claude.

O suspeito entrou no pátio para roubar o veículo e foi visto pela vítima. Ele usou um pedaço de pau para agredir a moradora, que desmaiou. Em seguida, o homem fugiu com a motocicleta e tentou descaracterizar o veículo. Horas depois, durante a noite, retornou ao local e ateou fogo na casa com o corpo da moradora ainda dentro.

O Corpo de Bombeiros conteve as chamas, mas, naquele momento, o corpo não foi percebido entre os escombros. Somente durante a tarde, o cunhado de Claude retornou ao local e encontrou o corpo carbonizado dentro da casa. Ela morava sozinha.

— Foi um crime de oportunidade. Ele percebeu ali a chance de obter esse veículo de maneira ilegal e quis aproveitar essa oportunidade. Ele não tinha nenhuma relação com a vítima. Ele tem antecedentes por mais três roubos, todos eles resultaram em agressão às vítimas — conta o delegado Rogério. A perícia apontou que o incêndio foi criminoso.