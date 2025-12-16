Segurança

Notícia

PMs vão a júri por assassinato de lutador de MMA em Porto Alegre

Crime aconteceu após briga em uma casa noturna da capital em 2023. Mauro Chaulet foi atingido pelas costas quando ia embora do local de carro com a namorada

João Pedro Lamas

