PF prende cinco pessoas em ação contra fábrica clandestina de cigarros 

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil descobriram uma fábrica clandestina de cigarros em Viamão, na Região Metropolitana. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão temporária.

Denominada Operação Bonsack, a ação contou ainda com 16 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores de até R$ 25 milhões. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Porto Alegre, Viamão, Tramandaí, Alvorada, Parobé, Vera Cruz e Santa Cruz do Sul. A ação foi desencadeada por 80 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego.

Conforme a PF, a quadrilha recrutava cidadãos paraguaios e os trazia ao território nacional para atuarem como mão de obra na indústria pirata, instalada em área rural do município de Viamão.

Os empregados paraguaios não foram encontrados, porque estavam de folga. Mas alguns dos intermediários são alvo dos mandados de prisão.

Ação cumpre também 16 mandados de busca e apreensão Polícia Federal / Divulgação

O grupo é investigado também por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, porque se utilizava de laranjas para ocultar bens. Parte do lucro obtido era repassado via empresas de transporte de valores.