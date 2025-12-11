Segurança

Operação Bonsack
PF prende cinco pessoas em ação contra fábrica clandestina de cigarros 

Conforme Receita Federal, que também atua na operação, a quadrilha recrutava cidadãos do Paraguai e os trazia ao território nacional. Eles funcionavam como mão de obra na indústria pirata

Humberto Trezzi

