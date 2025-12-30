Segurança

Inquérito fechado
Notícia

PF indicia 17 pessoas por suspeita de desvio de recursos em hospitais e postos de Saúde do RS e SP

Crimes teriam sido cometidos por meio de uma organização social que administrava postos de saúde em Jaguari e Embu das Artes (SP) até novembro

Giovani Grizotti

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS