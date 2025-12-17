Perícia toxicológica deve apontar se alguma substância foi usada para dopar crianças em escola de Alvorada

A Polícia Civil aguarda as análises toxicológicas que estão sendo realizadas nas crianças que eram atendidas em escola de Alvorada que está sob investigação por suspeita de maus-tratos e administração irregular de medicamentos.

A Escola de Educação Infantil Rafa Kids, no bairro Maringá, é investigada desde a semana passada, quando pais procuraram a polícia, suspeitando que as crianças estivessem recebendo algum tipo de medicação para que se acalmassem e dormissem. O estabelecimento de ensino particular foi interditado pela Vigilância Sanitária nesta terça-feira (16) pela manhã.

A investigação segue ouvindo os responsáveis pelos alunos e outras testemunhas. A proprietária da escolinha deve ser ouvida somente no final da apuração. A instituição nega que tenha administrado medicamentos sem prescrição médica.

Em paralelo, as crianças vêm sendo encaminhadas para perícias toxicológicas, com intuito de identificar se alguma substância foi usada realmente para dopar os alunos. As análises do Instituto-Geral de Perícias (IGP) também devem ajudar a descobrir, caso seja confirmado o uso, o que teria sido administrado.

A polícia suspeita que pode ter sido usado algum tipo de sedativo, como clonazepam, ou algum outro medicamento, como a risperidona, por exemplo, que é um antipsicótico, que pode causar sonolência. Os pais afirmam suspeitar do uso de melatonina, um hormônio produzido naturalmente pelo corpo, para regular o ciclo de sono, mas que, ao ser administrado em crianças, e sem prescrição, pode causar efeitos colaterais.

Maus-tratos

Os pais também relatam a suspeita de maus-tratos. Em razão disso, a polícia solicitou ainda realização de exame de lesão corporal e, em alguns casos, de avaliação psíquica, conforme a idade das crianças.

Victória Camargo, 26 anos, que é mãe de um menino de quatro anos, relata que soube da suspeita na última sexta-feira (12). Na manhã de segunda (15), os pais estiveram nas proximidades da escola, realizando uma manifestação.

— É uma revolta bem grande, minha e de todas as mães. Temos imagens das crianças comendo num pote minúsculo. Todas no mesmo pote. Meu filho relatou que recebeu um "cascudo" e que a professora deu um tapa no rosto dele — diz Victoria.

O filho dela foi uma das crianças submetida aos exames periciais.

Medicamentos

Os pais obtiveram prints de conversas em um grupo de WhatsApp com o nome "Rafa Kids". Numa das trocas de mensagens, há a foto de um menino deitado, com os olhos abertos. A mãe do garoto registrou ocorrência ainda na sexta-feira, relatando a suspeita de que o filho tenha sido dopado.

A mensagem com a foto do garoto teria sido enviada por uma das professoras do maternal. Logo abaixo, está a mensagem "dei umas gotinhas do (cita o nome de outra criança)". Há uma série de outras mensagens, nas quais as integrantes fazem referência à administração de "gotinhas".

Numa delas, um menino aparece em pé sobre uma mesinha e abaixo está a mensagem "acho que as gotinhas não fizeram efeito". A suspeita dos pais é de que estivesse sendo usado algum tipo de medicamento, de outras crianças, para acalmar as demais.

Confira a nota da escola

"O escritório Land Assessoria Jurídica, responsável pela defesa da Escola de Educação Infantil Rafa Kids Ltda., em virtude das recentes publicações em meios de comunicação e redes sociais que atribuem à instituição condutas supostamente irregulares, vem a público esclarecer o seguinte:

1. Não procede qualquer alegação de que a instituição tenha administrado medicamentos a crianças sem a devida prescrição médica.

2. A Escola Rafa Kids segue rigorosamente todas as normas sanitárias, pedagógicas e legais aplicáveis à educação infantil, não ministrando medicamentos a seus alunos sem a autorização expressa dos responsáveis legais e a correspondente prescrição médica, quando necessária.

3. Todos os procedimentos adotados pela instituição têm como prioridade a segurança, a saúde e o bem-estar das crianças, sendo realizados por profissionais capacitados e em total conformidade com as orientações dos pais ou responsáveis.

4. A Escola Rafa Kids permanece à disposição das autoridades competentes para fornecer todos os esclarecimentos necessários, colaborando de forma transparente para a apuração dos fatos.

É importante destacar que a disseminação de informações inverídicas ou conclusões precipitadas pode causar prejuízos à imagem e à reputação de uma instituição que se dedica, com seriedade e

responsabilidade, ao cuidado e à educação infantil.

Por fim, reafirmamos o nosso respeito às famílias, à comunidade escolar e à sociedade, confiantes de que os fatos serão devidamente esclarecidos pelos meios adequados.

Escola de Educação Infantil Rafa Kids Ltda.

Alvorada/RS, 16 de dezembro de 2025.

Dr. Eder Macari Land

Advogado – OAB/RS nº 123.326

Land Assessoria Jurídica."

O que diz a prefeitura

"A Prefeitura de Alvorada informa que está adotando todas as providências cabíveis no âmbito da gestão municipal em relação ao caso envolvendo a instituição de ensino particular Escola de Educação Infantil Rafa Kids, após denúncias de possíveis procedimentos inadequados.

Nesta terça-feira (16), a Vigilância Sanitária do município retornou ao local e realizou nova notificação e interdição do estabelecimento, que já havia recebido duas ordens anteriores em razão de irregularidades na infraestrutura e nos procedimentos adotados, mas estava funcionando sem autorização dos órgãos competentes.

Diante do descumprimento das determinações legais e da gravidade dos fatos relatados, a Prefeitura de Alvorada informa que adotará as medidas judiciais cabíveis, reforçando seu compromisso com a segurança, o bem-estar das crianças e o cumprimento rigoroso da legislação."

O que diz o Conselho Tutelar

"O Conselho Tutelar de Alvorada recebeu, neste domingo (14), uma denúncia sobre possíveis procedimentos inadequados na Escola de Educação Infantil Rafa Kids, instituição de ensino particular. Diante da gravidade da situação, a equipe realizou vistoria no local já na manhã desta segunda-feira (15).

Após a visita, o Conselho Tutelar oficiou a Prefeitura de Alvorada solicitando o fechamento preventivo do estabelecimento, até a completa apuração dos fatos. Também foi requerida a atuação da Vigilância Sanitária, com pedido de visita técnica no local.

Como medida de proteção, as crianças foram encaminhadas para avaliação médica no Hospital de Alvorada. O caso também foi formalmente comunicado ao Ministério Público, e os responsáveis legais foram orientados a registrar ocorrência junto à Polícia Civil.

A Prefeitura de Alvorada acompanha o caso e reforça que as providências cabíveis estão sendo adotadas, priorizando a segurança, a saúde e o bem-estar das crianças, com total rigor e responsabilidade."