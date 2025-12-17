Segurança

Investigação
Notícia

Perícia toxicológica deve apontar se alguma substância foi usada para dopar crianças em escola de Alvorada

Instituição de Educação Infantil Rafa Kids, no bairro Maringá, foi interditada na terça-feira pela Vigilância Sanitária

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS