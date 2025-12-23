"Perdi o prazer de viver": um ano após o crime, como estão os parentes das vítimas do caso do bolo envenenado

Ler resumo

João Joaquim dos Anjos, 71 anos, foi o único a não comer o bolo envenenado durante a confraternização. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O cheiro da comida dava para sentir do pátio. Agora é João quem prepara o almoço para o neto depois de perder a esposa e a única filha, com quem dividia a casa e uma rotina constante: café em família, deslocamento ao mesmo endereço de trabalho junto da mulher, roda de chimarrão nos fins de tarde debaixo da canforeira. Hoje, o idoso mais acena com a cabeça do que verbaliza. As palavras lhe fogem. Parece impossível traduzir o vazio.

João Joaquim dos Anjos, 71 anos, foi o único a não comer o bolo envenenado com arsênio na antevéspera do Natal do ano passado, em Torres (relembre, mais abaixo, o caso). Entre os sete familiares presentes, seis provaram a sobremesa e três morreram: a esposa Neuza, a filha Tatiana e a cunhada Maida.

— Perdi o prazer de viver. Não há nada que eu queira fazer ou dizer — resume o idoso.

Um ano depois da tragédia familiar, João se apega àquilo que, para ele, é o que restou de mais importante.

— Meu neto. É só por ele. Antes, tudo que eu fazia era com minha esposa. Desde que casamos, onde um estava, o outro também. Eu olho aqui e em tudo ela faz falta. Não tem ela, não tem a Tati. Por sorte, tenho minha irmã, que sempre vem aqui e vem me segurando. Mas é isso, eu só vejo o tempo passando rápido — lamenta.

Idoso perdeu esposa e filha, além de outros parentes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A irmã é Regina dos Anjos da Silva, 67 anos. Da janela de casa, está sempre atenta aos movimentos da residência de João, de quem também é vizinha.

— Faço o que posso pelo meu irmão. E tenho dito que teremos de novo o Natal da família dos Anjos. Só que agora com nossos anjos incompletos, quebrados. Anjos com uma só asa — diz Regina.

"Tudo mudou"

O tempo que passa depressa é o mesmo que não cura, conforme relata Vandelci Marques da Silva, 46 anos. Ele é genro de João e pai da criança, que agora tem 11 anos. No ano passado, viajava e não chegou a tempo de participar da confraternização em que o bolo foi servido.

Trabalhando como caminhoneiro, o viúvo de Tatiana segue longos períodos longe do Rio Grande do Sul. Sempre que volta, encontra o lar incompleto.

— Tudo mudou. Nunca é fácil ir ou chegar. Estou tentando superar e sobreviver a tudo que aconteceu. Fica ainda mais difícil quando a gente tem filho. Deus o deixou para eu conseguir seguir em frente, e agradeço por ele estar bem e saudável. Vou seguindo um dia após outro, mas minha esposa deixou muita saudade e esse sentimento é eterno — diz Vandelci.

Cotidiano voltado à espiritualidade

Reservado, o gestor de vendas Jefferson Luiz Moraes, 61 anos, era casado com Maida, a primeira vítima da tragédia. Juntos por 32 anos, ele e a esposa optaram por não ter filhos e se dedicaram ao afilhado, filho de Tatiana e Vandelci. A criança tem sido o que mantém os vínculos familiares.

— Maida tinha zelo pelas datas festivas, gostava de celebrar, e é por isso que vou seguir, não quero me vitimizar nem sentir pena de mim — relata o viúvo.

Durante a confraternização, no ano passado, Jefferson chegou a comer o bolo, fez tratamento, mas não foi hospitalizado. Atualmente, procura manter o equilíbrio entre corpo e mente. Exames recentes apontaram que os níveis de arsênio normalizaram, o que ele credita a uma dieta alimentar mais saudável, com atividade física, à prática de yoga e à religião:

— Procurei manter a mente ocupada, mergulhei no trabalho, mantive o cotidiano da espiritualidade. Tínhamos vida religiosa e sigo indo à missa. Quando tenho saudades, choro bastante e o meu discurso é de agradecer a Deus por permitir que eu tenha vivido com ela todo esse tempo.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Civil, a família estava reunida durante um café da tarde na antevéspera do Natal de 2024. Entre os itens na mesa, estava o bolo de reis produzido com a farinha contaminada.

Zeli Teresinha Silva dos Anjos, considerada pela polícia o principal alvo do envenenamento, sobreviveu. Os outros sobreviventes foram Jefferson e o filho de Tatiana.

Amostras da farinha usada no bolo foram coletadas para análise e apresentaram concentração de arsênio acima do normal. A quantidade da substância no organismo das vítimas indicou, na avaliação dos investigadores, intoxicação intencional. Para a Polícia Civil, a responsável pelo envenenamento era Deise Moura dos Anjos, nora de Zeli.

Outro elemento que surgiu durante a apuração do caso foi a morte do sogro de Deise, Paulo Luiz dos Anjos, em setembro de 2024. O idoso morreu depois de comer bananas e leite em pó. O óbito havia sido atribuído, na época, a uma intoxicação alimentar. No entanto, depois do caso do bolo, a perícia detectou arsênio nos restos mortais do idoso.

A investigação foi concluída depois que Deise foi encontrada morta, na manhã do dia 13 de fevereiro de 2025, na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Segundo a polícia, o corpo de Deise apresentava sinais de enforcamento. O Código Penal prevê a extinção da punibilidade por morte do agente. Por isso, não houve indiciamento nem responsabilização.