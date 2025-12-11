Segurança

Combate à violência
Notícia

"Patrulha Bernardo": RS lança programa para proteger crianças vítimas de maus-tratos

Serviço criado pelo Ministério Público será realizado inicialmente em Uruguaiana. Depois, a previsão é de que seja estendido para outros municípios 

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS