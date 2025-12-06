Segurança

Região Central
Notícia

Pais e avó são indiciados por maus-tratos a bebê de um mês que morreu após dar entrada em hospital de Santa Maria

Equipe médica constatou diversos hematomas e escoriações pelo corpo da menina, inclusive olhos roxos e braço quebrado

Júlia Ozorio

