Segurança

Homicídio
Notícia

Pai é preso suspeito de matar o filho afogado em açude de Guaíba

Dois dias antes de morrer, adolescente, de 16 anos, teria impedido o homem de agredir a mãe

Tiago Bitencourt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS