Pai e mãe são presos em Canoas suspeitos de estupro e aborto em filha de 12 anos

Um casal foi preso preventivamente, em Canoas, acusados de estupro da própria filha, de 12 anos. O pai, 62, seria o abusador, e a mãe, 49, tinha conhecimento do crime e concordava com a situação. Os dois foram detidos pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (12) e são investigados pela Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) por abusos sexuais e participação na provocação de um aborto.

O caso chegou ao conhecimento da polícia no dia 9 de dezembro, depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima que indicava que o pai mantinha um relacionamento sexual com a filha, com o conhecimento e a concordância da esposa. À polícia, a menina confirmou que havia um relacionamento afetivo e sexual com o próprio pai.

A vítima relatou que o suspeito afirmava que a relação entre os dois era "normal entre pai e filha" e que ele passou a ter uma "vida íntima com ela, uma vida juntos, como namorados”. Imagens foram extraídas do celular do homem que, segundo a Polícia Civil, não deixam dúvidas sobre o crime.

Segundo o delegado Maurício Barison, testemunhas relataram que a vítima apresentou desenvolvimento corporal incompatível com a idade, e frequentemente tinha vômitos e enjoos. A família desconfiou que ela pudesse estar grávida de algum namorado da escola, e um familiar realizou um teste com a menina, com resultado positivo. Segundo as investigações, a gravidez era fruto do relacionamento incestuoso.

Ainda conforme o delegado, há relatos de que a menina dava socos na própria barriga com a intenção de provocar o aborto, depois que soube da gravidez. A mãe da vítima, que foi presa, confirmou que o aborto foi feito em casa. A mulher relatou ter visto o feto, de aproximadamente dois meses, dentro do vaso sanitário e afirmou que "foi dada descarga".

A prisão preventiva foi decretada pelo risco de fuga do casal. O homem teria feito transferências via Pix da conta de um vizinho e estaria organizando retornar ao Pará, de onde é natural. O casal foi preso no bairro Niterói, após mais de 10 horas de buscas. Os dois sofreram tentativa de linchamento durante a condução policial.