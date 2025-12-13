Segurança

Violência sexual
Notícia

Pai e mãe são presos em Canoas suspeitos de estupro e aborto em filha de 12 anos

Criança era abusada sexualmente pelo homem e estaria grávida dele. Mulher confessou que tinha conhecimento do crime e que o feto havia sido descartado pela descarga do banheiro

Henrique Ternus

