Operação Verão mobiliza 3,3 mil servidores da segurança no Rio Grande do Sul

Guarda-vidas serão distribuídos em 264 guaritas. Ascom / SSP-RS/Divulgação

Quase 3,3 mil servidores da segurança pública do Estado vão trabalhar na Operação Verão Total que começa no próximo sábado (13). A operação envolve o policiamento e o atendimento no Litoral e em outras regiões turísticas do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo governo do Estado nesta quinta-feira (11).

O reforço envolve Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto-Geral de Perícias e Detran, além de mais de 500 viaturas e helicópteros para apoio aéreo. Esse efetivo se soma ao que já atua nos litorais Norte e Sul, mas a operação também chega à Serra, à Costa Doce e à Fronteira, onde o movimento cresce com a temporada.

O Corpo de Bombeiros é responsável por coordenar o trabalho dos 930 guarda-vidas que estarão distribuídos em 264 guaritas, tanto em praias marítimas quanto em balneários de água doce. São 638 militares — entre bombeiros e policiais — e 282 civis temporários contratados para o período.

Para agilizar atendimentos e salvamentos, o patrulhamento conta com 18 quadriciclos e 18 motos aquáticas, que dão mais velocidade aos deslocamentos ao longo da orla. A corporação reforça que os banhistas devem buscar áreas próximas às guaritas, respeitar as bandeiras de risco e evitar locais sem cobertura.