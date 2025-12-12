Segurança

Até março
Notícia

Operação Verão mobiliza 3,3 mil servidores da segurança no Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros é responsável por coordenar o trabalho dos 930 guarda-vidas que estarão distribuídos em praias marítimas e em balneários de água doce

Airton Lemos

