Operação contra homicídios prende 102 foragidos no Rio Grande do Sul

Prisões ocorreram durante a Operação "Cerco Fechado".

Uma ação feita pela Polícia Civil contra homicídios resultou na prisão de 102 foragidos no Rio Grande do Sul. A ofensiva, chamada de Cerco Fechado, ocorreu entre 29 de novembro e a madrugada desta sexta-feira (12).

A operação foi detalhada durante uma coletiva de imprensa em Porto Alegre durante a manhã.

— Há presos envolvidos com o crime organizado e outros por homicídios no ambiente privado, além de procurados por feminicídios. Havia pessoas com penas de cem anos de prisão circulando na sociedade. A retirada desses foragidos das ruas impacta na prevenção de novos crimes — disse Mario Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo Souza, as 102 prisões representam um recorde de capturas feitas pelo departamento em operações do gênero. Os agentes localizaram 63 foragidos em Porto Alegre, 22 na Região Metropolitana e 17 no interior gaúcho. Eles não tiveram os nomes divulgados.

Ação mobilizou delegacias de homicídios de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Alvorada, Gravataí, Viamão e Canoas, na Região Metropolitana, Pelotas, no Sul, Santa Maria, no Centro, Passo Fundo, no Norte, e Caxias do Sul, na Serra.