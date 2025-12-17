Caso Enay Amorim: o que se sabe sobre o caso do empresário que confessou ter matado namorada e forjado acidente de carro 

Ler resumo

Imagens do momento em que o casal cruza o pedágio e a agente do local identifica atitude suspeita. Policia Civil MG / Divulgação

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Henay Rosa Gonçalves Amorim, 31 anos, ocorrida no último domingo (14), na MG-050, em Itaúna. Ela e o companheiro, Alison de Araújo Mesquita, 43 anos, trafegavam pela rodovia quando o carro deles colidiu com um micro-ônibus em uma curva.

Inicialmente, o caso foi registrado como um acidente de trânsito. No entanto, imagens divulgadas pela concessionária que administra a rodovia levantaram dúvidas sobre a dinâmica dos fatos: nos registros, feitos minutos antes da colisão, em um pedágio, a mulher aparece aparentemente inconsciente e sentada no banco do motorista (veja o vídeo abaixo).

Diante das inconsistências, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, que passou a ser investigado como feminicídio.

Confissão

Na noite da última segunda-feira (15), Alison confessou à polícia que matou a namorada, encerrando as versões iniciais apresentadas sobre o episódio.

Ainda conforme as investigações, ele teria forjado um acidente de carro na tentativa de acobertar o crime. A confissão foi confirmada ao g1 pelo advogado do suspeito. Ele foi preso no velório de Henay.

Vídeo levantou suspeitas

Imagens registradas pela concessionária que administra a rodovia despertaram atenção da Polícia Civil no caso. O registro, feito em uma praça às 5h56min de domingo (14), pouco minutos antes do acidente, mostram que Henay está no banco do motorista e aparentemente inconsciente, enquanto Alison ocupava o banco do passageiro.

Na gravação, é ele quem paga a tarifa, e estica o braço para alcançar o volante, passando a conduzir o veículo de maneira improvisada.

A cena chamou atenção da própria atendente da cabine, que perguntou se estava tudo bem com a mulher. Segundo a polícia, Alison respondeu que a Henay estava um pouco indisposta. A funcionária chegou a sugerir que eles parassem o veículo para que ela pudesse receber atendimento. Ele sinalizou que faria isso. No entanto, seguiu viagem.

Cerca de nove minutos depois, o veículo invadiu a contramão em uma curva, no quilômetro 90 da MG-050, e colidiu frontalmente com um micro-ônibus de turismo. A morte de Henay foi confirmada ainda no local do acidente.

Em nota encaminhada para Zero Hora, a Via Nascentes, que administra o pedágio, informou que, ao identificar uma atitude suspeita, a atendente do pedágio realizou um protocolo padrão da concessionária — e que ela comunicou imediatamente o Centro de Controle de Operações (CCO).

"Como os agentes de pedágio não possuem autoridade para reter veículos na praça, a colaboradora solicitou que o condutor aguardasse enquanto o apoio era acionado, porém o veículo deixou o local. A concessionária está colaborando com a investigação, disponibilizando à polícia as imagens e informações necessárias", diz o comunicado.

Relacionamento marcado por conflitos

De acordo com a Polícia Civil, o casal mantinha um relacionamento marcado por conflitos e episódios de violência.

— Era um relacionamento extremamente complicado, com relatos de agressões, inclusive agressões graves também, que ele teria provocado nela. Era uma coisa corriqueira. Os familiares tinham ciência desses fatos, orientavam ela, mas talvez por medo tenha omitido essa informação e não registraram junto à polícia qualquer medida preventiva, não fez qualquer registro de boletim pedindo providência — detalhou o delegado-chefe da 7ª Região da Polícia Civil, Flávio Destro.

Alison tem passagens pela polícia por violência doméstica, com registro em 2023.

Investigadores identificaram inconsistências entre a dinâmica do acidente e as lesões apresentadas pela vítima. Policia Civil MG / Divulgação

Contradições

Além do vídeo, a Polícia Civil apontou divergências entre a dinâmica do acidente e as lesões encontradas no corpo de Henay. Conforme a investigação, os ferimentos identificados não seriam compatíveis apenas com o impacto da colisão.

Com isso, os investigadores passaram a considerar a hipótese de que a vítima já estivesse inconsciente antes da batida, o que já colocava em dúvida a versão inicial de que a morte tinha sido provocada pelo acidente de trânsito. A polícia ainda decidiu solicitar novos exames periciais para investigar o caso.

Nova perícia e adiamento do sepultamento

Relatos colhidos pela Polícia Civil apontaram comportamentos considerados suspeitos por parte de Alison após o acidente, como arranhões no rosto, suor excessivo e a troca de roupas.

Durante o velório, também foram observadas marcas no corpo da vítima compatíveis com possíveis agressões anteriores, além de indícios de um eventual histórico de violência doméstica.

Diante desses elementos, somados às imagens do pedágio e às contradições periciais, a polícia solicitou uma nova perícia e determinou o adiamento do sepultamento de Henay.

Conforme o g1, especialistas ouvidos apontaram que a colisão, de forma isolada, dificilmente teria sido a causa da morte, o que levou o caso a ser investigado como feminicídio.

Ao ser preso durante o velório, inicialmente, Alison negou o crime. Os celulares dele e da vítima foram apreendidos e a Polícia, agora, aguarda o laudo de necropsia e a conclusão das oitivas para o avanço das investigações.

Veja a nota divulgada pela Polícia Civil

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã dessa segunda-feira (15), um homem, de 43 anos, suspeito de matar a companheira, de 31, e simular um acidente de trânsito para mascarar o crime. O caso ocorreu no último domingo (14/12), na rodovia MG-050, nas proximidades de Itaúna, região Centro-Oeste do estado."

Confira a nota da administradora do pedágio:

"A Via Nascentes informa que, na ocorrência em questão, a agente de pedágio, ao identificar uma atitude suspeita, adotou o protocolo padrão da concessionária, realizando algumas perguntas e comunicando imediatamente o Centro de Controle de Operações (CCO). Como os agentes de pedágio não possuem autoridade para reter veículos na praça, a colaboradora solicitou que o condutor aguardasse enquanto o apoio era acionado, porém o veículo deixou o local. A concessionária está colaborando com a investigação, disponibilizando à polícia as imagens e informações necessárias."

A reportagem de Zero Hora entrou em contato com a defesa de Alison, que não respondeu até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestação.