O que se sabe sobre o caso do corpo encontrado em mala em praia de Florianópolis

Corpo foi localizado por banhistas que passavam pela trilha de acesso ao Costão, na Praia do Santinho. Fotos GE / adobe.stock.com

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma mala na Praia do Santinho, no norte da ilha, em Florianópolis, na tarde de domingo (28).

Banhistas acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) por volta das 17h, após localizarem a mala no início da trilha de acesso ao Costão. Ela estava presa entre as pedras na orla da praia e o cheiro forte chamou a atenção de quem passava pelo local.

Ao abrir a mala, as equipes encontraram sacos com um corpo em estado avançado de decomposição. Não foi possível identificar o gênero ou a idade da vítima naquele momento, mas a Polícia Científica (PCI) concluiu posteriormente que o corpo era de um homem.

Próximos passos

Ao g1, a Polícia Científica confirmou que recolheu o corpo e agora realiza os procedimentos padrões sore o caso.

— Após a conclusão dos laudos, eles serão enviados ao delegado responsável pela investigação — informou.

Confira o que disse a PCI

"A Polícia Científica informa que foi acionada para atender a ocorrência envolvendo um corpo encontrado em uma mala no na Praia do Santinho, no Norte de Florianópolis, no final da tarde de domingo (28). A PCI está realizando todos os exames periciais para identificação da vítima. A ocorrência está em andamento, mas até o momento já se sabe que o corpo é de um masculino, que estava fragmentado e que possuía tatuagens.

A Polícia Científica está trabalhando na identificação e uma das etapas é de exames antropológicos, assim que ele for finalizado, será divulgado a descrição das tatuagens para que a população possa auxiliar na identificação.

Atualmente a PCI possui um sistema que pode ajudar nessa identificação. O PCI Conecta é um programa institucional da Polícia Científica de Santa Catarina, que ajuda na localização de pessoas desaparecidas e a identificação de pessoas de identidade indeterminada, utilizando dados obtidos de seus familiares e ferramentas de Antropologia Forense, Odontologia Legal, Genética Forense, Papiloscopia e Representação Facial Humana. Detalhes e algumas características, como tatuagens, por exemplo, podem ajudar em muitos casos.

"Pedimos que todos que tenham familiares desaparecidos acessem o PCI Conecta. Todos esses dados podem dar mais agilidade e precisão na identificação dos corpos periciados pela Polícia Científica, ressaltou a Perita-Geral da PCI, Andressa Boer Fronza".

Praia do Santinho

Localizada na região norte de Florianópolis, em Santa Catarina, a Praia do Santinho conta com mar agitado e se destaca pelas inscrições rupestres, símbolo do local, e onde se inicia a trilha.