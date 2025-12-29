Segurança

Em investigação
Notícia

O que se sabe sobre o caso do corpo encontrado em mala em praia de Florianópolis

Corpo foi localizado por banhistas entre pedras no início da trilha do Costão no domingo (28); vítima estava em avançado estado de decomposição e ainda não foi identificada

Zero Hora

