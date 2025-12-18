O que se sabe sobre o caso de homem que foi preso após perseguir a atriz Isis Valverde

Isis agradeceu a rápida atuação das autoridades. @isisvalverde / Instagram / Repdroução

A Delegacia Antissequestro (DAS) prendeu, na noite de terça-feira (16), um homem suspeito de perseguir a atriz Isis Valverde. Segundo as investigações, o gaúcho Cristiano Rodrigues Kellermann tentou estabelecer contato direto com a atriz em pelo menos três ocasiões.

Ele foi detido em flagrante no condomínio onde Isis mora, no Joá, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e vai responder pelo crime de perseguição.

Na tentativa mais recente, ocorrida nesta semana, o suspeito teria insistido em encontrar e conversar com a atriz. A polícia foi acionada, localizou Cristiano e realizou a prisão. Ele foi encaminhado à delegacia do Leblon, na Zona Sul.

O suspeito teria viajado de forma intencional ao Rio de Janeiro com o objetivo de perseguir a atriz. Durante a estadia, ficou hospedado em um hotel e utilizou serviços de transporte por aplicativo.

Ainda segundo a polícia, Cristiano contratou um detetive particular para levantar informações pessoais da vítima, como endereço e número de telefone.

Em depoimento, Kellermann afirmou que persegue a atriz há mais de 20 anos. Ele disse estar "apaixonado" e relatou diversas tentativas de aproximação em diferentes cidades e estados, inclusive em locais ligados à rotina profissional da vítima.

O que diz a atriz

Após a prisão, a atriz se manifestou:

— Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida atuação. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor.

