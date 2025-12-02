O que se sabe sobre o caso da mulher que foi arrastada pelo ex e teve as pernas amputadas em SP

Caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã). Google Maps / Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo investiga o ataque que deixou uma mulher de 31 anos em estado grave na manhã do último sábado (29), na zona norte da capital paulista. Taynara Souza Santos foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro por um carro dirigido pelo ex dela, o que provocou lesões que levaram à amputação das duas pernas.

As imagens do momento em que a mulher aparece presa sob o veículo foram registradas por testemunhas e entregues às autoridades. O crime aconteceu instantes após ela sair de um bar no parque Novo Mundo, onde havia passado a madrugada com uma amiga.

Essa testemunha relatou que se afastou por pouco tempo e só soube do atropelamento por volta das 6h30min, quando foi avisada do ocorrido. Vídeos divulgados nas redes mostram o trajeto percorrido pelo carro e pessoas tentando impedir que ele continuasse avançando.

O suspeito, Douglas Alves da Silva, 26 anos, foi preso no domingo (30) em um hotel na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele trocou tiros com policiais durante a abordagem, sendo atingido no braço antes de ser detido. A investigação aponta que o atropelamento foi deliberado e motivado por ciúmes.

Entenda o caso

Segundo a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu por volta das 6h, pouco depois de Taynara sair de um bar na rua Tenente Amaro Felicíssimo. Ela estava com uma amiga, que contou não estar ao lado dela no momento da abordagem. Ela disse que só soube do atropelamento mais tarde, quando foi informada de que Taynara já havia sido socorrida.

Segundo o g1, testemunhas informaram que a Taynara foi atingida ainda na via próxima ao bar e ficou presa sob o veículo logo após o impacto. Mesmo com pessoas tentando alertar o motorista e evitar a fuga, ele acelerou em direção à Marginal Tietê, percorrendo mais de um quilômetro enquanto a vítima era arrastada.

O atropelamento foi intencional?

Em depoimento, testemunhas afirmaram que Douglas avançou deliberadamente contra Taynara após uma discussão no bar. Relatos colhidos no local indicam que o homem entrou no carro, deu marcha e acelerou na direção dela, que não conseguiu escapar do impacto.

Para a polícia, um funcionário do bar afirmou que a ação foi proposital e que ele viu Douglas puxar o freio de mão logo após atingir a vítima, o que, segundo ele, teria aumentado a pressão e o atrito do carro contra o corpo da mulher.

Ainda segundo testemunhas, Douglas teria agido por ciúmes, após ver Taynara conversando com outro homem no estabelecimento. Conforme apuração da TV Globo, essa discussão antecedeu o atropelamento e foi o estopim para a reação do homem.

A polícia ainda apura os detalhes desse momento. A mãe da Taynara disse que a filha não chegou a manter um relacionamento sério com Douglas, embora ele fosse conhecido no ambiente frequentado por ela.

Corpo arrastado pela Marginal Tietê

Imagens entregues à polícia mostram que Taynara ficou presa sob a roda traseira do carro dirigido por Douglas. O vídeo registra o veículo seguindo pela Avenida Morvan Dias de Figueiredo até alcançar a Rua Manguari, já próximo à Marginal Tietê.

Durante o trajeto, a vítima permanece sob o automóvel. Moradores e motoristas que passavam pelo local tentaram alertar o condutor, mas o carro continuou em alta velocidade. O percurso ultrapassou um quilômetro. Imagens serão utilizadas pela Polícia Civil na reconstituição do caso.

Qual o estado de saúde de Taynara?

Segundo a Polícia Civil, as lesões da vítima foram tão graves que os médicos realizaram cirurgias de emergência ao recebê-la no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria.

A equipe médica precisou amputar as duas pernas da mulher para conter os danos provocados pelo acidente, com o objetivo de estabilizar o quadro. Taynara permanece internada em coma.

De acordo com relatos de familiares, o estado de saúde é considerado grave, porém estável. A jovem é mãe de duas crianças, um menino de 12 anos e uma menina de sete.

Douglas foi preso?

O homem foi localizado na noite de domingo (30) em um hotel na Vila Prudente, na zona leste de SP. Segundo a SSP, equipes da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO) chegaram ao local após diligências feitas ao longo do dia.

O suspeito reagiu à abordagem e trocou tiros com os policiais. Durante o confronto, ele foi atingido no braço e detido.

A SSP informou ainda que mais detalhes serão divulgados apenas após a conclusão dos procedimentos da polícia judiciária.