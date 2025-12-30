Segurança

Em SP
Notícia

O que se sabe sobre o caso da jovem que foi presa por suspeita de perseguir, atropelar e matar o namorado e amiga dele

Geovanna Proque da Silva teve a prisão convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo a polícia, o crime foi motivado por ciúmes

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS