O que se sabe sobre o caso da jovem que foi presa por suspeita de perseguir, atropelar e matar o namorado e amiga dele

Geovanna Proque (E), teria perseguido o namorado, Raphael Canuto (C), que estava com Joyce Correa (D) em uma motocicleta. Instagram / Reprodução

Uma mulher de 21 anos, identificada como Geovanna Proque da Silva, foi presa em flagrante no último domingo (28), suspeita de perseguir, atropelar e matar o namorado e a amiga dele, que estavam em uma motocicleta. O caso aconteceu em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

As vítimas foram identificadas como Raphael Canuto da Silva, 21 anos, e Joyce Correa da Silva, 19. Eles foram sepultados nesta segunda-feira (29). Segundo a polícia, a ação foi motivada por ciúmes e não caracterizada como acidente de trânsito.

Ao g1, testemunhas afirmaram que, antes do atropelamento, a suspeita teria enviado mensagens ameaçando o namorado e outras pessoas que participavam de um churrasco na residência dele.

Entenda o caso

Conforme a investigação, Raphael participava de um churrasco com amigos em casa, e Geovanna, que não estava presente, teria enviado mensagens questionando a presença de mulheres que ela não conhecia, mas estavam na confraternização.

Com a insistência da namorada em discutir, o jovem teria saído de moto para espairecer. No caminho, passou por uma adega e deu carona a uma amiga, Joyce.

Ainda conforme testemunhas, Geovanna saiu de carro e passou a perseguir a motocicleta de Raphael. Trafegando em alta velocidade, ela teria atropelado as vítimas que, com a força da colisão, foram arremessadas a aproximadamente 30 metros. Os dois morreram no local.

Um homem que estava na calçada durante o ocorrido também foi atingido. Ele sofreu impacto nas costas e na cabeça e precisou levar pontos.

Além disso, dois veículos estacionados na via — um Citroën C4 preto e um Gol branco — foram atingidos.

Investigação

O caso, que é investigado pelo 37º Distrito Policial, em Campo Limpo, foi registrado como homicídio doloso duplamente qualificado e lesão corporal.

Em nota encaminhada para Zero Hora, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que Geovanna passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

"Foram requisitados exames periciais e toxicológicos, que estão em elaboração e serão analisados tão logo forem concluídos. O 37º DP segue com diligências para identificar e localizar possíveis envolvidos e testemunhas, além de buscar novas imagens que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos", diz outro trecho da nota.

A polícia ainda está ouvindo testemunhas para elucidar o caso, entre elas, a madrasta da suspeita. O inquérito será finalizado e encaminhado ao Ministério Público, que avaliará se apresentará denúncia à Justiça.

Motivação do crime

Para a polícia, o crime foi motivado por ciúme. Testemunhas afirmaram que Geovanna estaria incomodada com a presença de uma amiga de infância de Raphael que estava no churrasco, embora pessoas garantam que não havia qualquer envolvimento amoroso entre ela e Raphael.

As investigações apontam para um crime praticado por motivo fútil, com ciúme "totalmente infundado". No boletim de ocorrência, a polícia destaca que ficou caracterizado o “dolo direto de matar” na conduta da suspeita.

Para a polícia, o caso não foi um acidente de trânsito. De acordo com os investigadores, Geovanna teria acelerado intencionalmente o veículo para atingir a traseira da motocicleta, sem dar qualquer possibilidade de reação às vítimas.

A suspeita

Geovanna Proque da Silva é estudante universitária. Segundo testemunhas, ela mantinha um relacionamento com Raphael há cerca de um ano. No entanto, estavam namorando há apenas um mês.

Após o atropelamento, ela deixou o local, mas passou mal e acabou ficando na calçada de uma via próxima. Ela foi retirada do local por policiais militares e, em seguida, levada sob escolta para atendimento médico em razão dos ferimentos leves.

*Produção: Kimberly Barbosa












