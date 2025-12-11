Segurança

Além do prejuízo financeiro
Notícia

O poder destrutivo dos golpes: vítimas revelam as marcas invisíveis deixadas pelo estelionato

Idosa perdeu o dinheiro reunido para remontar casa destruída na enchente, engenheiro viu economias desaparecem e jovem pediu demissão após acreditar em falso emprego

Leticia Mendes

