Músico condenado por tragédia da boate Kiss é autorizado a ir para o regime aberto

Marcelo de Jesus dos Santos foi condenado a 11 anos de prisão pela tragédia da boate Kiss. Lauro Alves / Agencia RBS

A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou na quarta-feira (17) que o músico Marcelo de Jesus dos Santos, condenado a 11 anos de prisão pelo incêndio que matou 242 pessoas na boate Kiss, em Santa Maria, em 2013, cumpra a pena no regime aberto. Santos pode deixar o Presídio Estadual de São Vicente do Sul, na região central do Estado, a partir de 27 de dezembro. Ele será monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica.

O músico é o segundo condenado a obter o direito de responder pelo crime em regime aberto — o primeiro foi o sócio da boate, Elissandro Spohr.

Ele era o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, que tocava na Kiss na noite da tragédia. Foi ele quem levantou o dispositivo pirotécnico aceso em direção ao teto da boate. As chamas encostaram na espuma acústica da casa noturna, o que causou o incêndio.

Conforme a decisão judicial, entre os motivos que levaram à autorização da progressão do regime de prisão para aberto está a conduta carcerária de Santos, "classificada como plenamente satisfatória" e sem "intercorrências negativas durante o cumprimento da pena". Além disso, "todos os presos do regime aberto que já tenham cumprido mais de 1/6 da pena, vinculados a casas prisionais abrangidas por esta VEC (Vara de Execuções Criminais) Regional, ingressam em prisão domiciliar monitorada, o que significa que se mantêm sob fiscalização nas 24 horas do dia".

A advogada que defende Santos, Tatiana Borsa, explica que "foi solicitado o atestado de conduta carcerária, que atestou conduta plenamente satisfatória, que é o requisito subjetivo, juntamente com o requisito objetivo que é o tempo (de pena cumprido)".

"Se possui boa conduta carcerária e se mantém afastado do ócio (já obteve 274 dias de remição de pena), demonstra mérito subjetivo suficiente para adentrar em regime menos rigoroso", diz a decisão da juíza Barbara Mendes de Sant'anna.

Ex-sócio já em liberdade

Elissandro Spohr, o Kiko, condenado a 12 anos de prisão pelo incêndio, saiu da Penitenciária Estadual de Canoas na última terça-feira (16) e responde pelo crime em regime aberto. O benefício foi autorizado pela Justiça na segunda-feira (15).

A Polícia Penal afirma que "já instalou a tornozeleira eletrônica e Elissandro Spohr não está mais na unidade prisional". Kiko foi o primeiro dos réus a ir para o regime aberto, benefício que prevê condições para que se mantenha em vigor. Entre elas estão manter vínculo de trabalho, comparecer periodicamente ao Judiciário para justificar as suas atividades e usar a tornozeleira eletrônica.

Decisões anteriores

Em outubro deste ano, a Justiça concedeu o direito à saída temporária da prisão para Spohr. Ele poderia sair da prisão para trabalho, por exemplo, mas deveria voltar à penitenciária para passar a noite.

Além dele, Mauro Hofmann, outro sócio da boate, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o assistente da banda Luciano Bonilha Leão tiveram as penas reduzidas em julgamento que ocorreu em 26 de agosto, o que permitiu aos quatro progredir para o regime semiaberto em razão da quantidade da pena já cumprida.

O Ministério Público (MP) ingressou na Justiça com um recurso pedindo a modificação da decisão que reduziu as penas. Conforme o MP, o objetivo é restabelecer as condenações aplicadas pelo Tribunal do Júri em dezembro de 2021.

Penas diminuídas

No julgamento, a 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a validade do júri e decidiu, por unanimidade, reduzir as penas dos réus condenados. Foram mantidas as prisões de Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão.

A relatora do caso, desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, rejeitou a tese das defesas dos condenados de que a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas no processo.

— As penas finais ficam, portanto, em 11 anos de reclusão para Luciano e Marcelo, e 12 anos de reclusão para Elisandro e Mauro no regime fechado. Por fim, são mantidas também as prisões dos acusados, tendo em vista o regime inicial fixado e o entendimento sufragado pelo STF — disse a desembargadora.