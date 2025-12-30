Músico condenado pela morte de 242 pessoas na boate Kiss, em Santa Maria, deixa presídio

Marcelo de Jesus dos Santos era vocalista da banda Gurizada Fandangueira. Jean Pimentel / Agencia RBS

Marcelo de Jesus dos Santos deixou o presídio de São Vicente do Sul, na região central do RS, na manhã desta terça-feira (30). O músico é o segundo dos condenados pelo incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria, em 2013, a deixar a prisão.

Vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo foi condenado a 11 anos de prisão pelo incêndio na Kiss. Ele teve a progressão para o regime aberto autorizada há duas semanas pela Justiça do Rio Grande do Sul.

Conforme publicação nas redes sociais da advogada de Marcelo, Tatiana Borsa, seu cliente progrediu para o regime aberto com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Justiça, a progressão de regime foi autorizada pois ele teve boa conduta carcerária e se manteve afastado do sócio – Elissandro Spohr, condenado a 12 anos. Marcelo já tem 274 dias de remição de pena, por trabalho e leitura realizados no Presídio. Ele deve permanecer em casa das 22h às 6h.