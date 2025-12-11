Segurança

Investigação
Notícia

Mulher encontrada em lixeira na zona norte de Porto Alegre foi morta pelo namorado por dívida com o tráfico de drogas

Conforme a polícia, a vítima, identificada como Juliana da Silva Dias, 44 anos, foi agredida e a princípio asfixiada

Guilherme Milman

Pedro Trindade

Vitor Rosa

