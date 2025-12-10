Mulher encontrada morta em lixeira em Porto Alegre é identificada

Cadáver estava dentro de uma lixeira para resíduos secos. Polícia Civil / Divulgação

Foi identificada como Juliana da Silva Dias, de 44 anos, a mulher encontrada morta na noite de segunda-feira (8) na zona norte de Porto Alegre. O corpo da vítima estava dentro de uma lixeira na Rua Eduardo Chaves, no bairro São João.

Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) localizaram a vítima enquanto trabalhavam e realizavam o recolhimento de resíduos. A mulher tinha os pés e mãos amarrados com tiras de tecido e um saco plástico preto envolvendo a cabeça.

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a vítima apresentava lesões.

Leia Mais Acusado de matar e queimar corpo da namorada em lareira vai a júri nesta quinta-feira em Porto Alegre