Mulher encontrada morta em lixeira em Porto Alegre é identificada

Juliana da Silva Dias tinha 44 anos. Corpo foi localizado no bairro São João por equipes que realizavam coleta de resíduos. Caso segue sendo investigado pela Polícia Civil

Gabriela Plentz

Leticia Mendes

