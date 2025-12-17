Mulher é morta a facadas em Alvorada; namorado da neta foi preso em flagrante

Uma mulher foi morta a facadas na noite de terça-feira (16). Rosa Maria da Fonseca, 59 anos, foi atacada em uma casa na Rua General Câmara, no bairro Maria Regina, em Alvorada, por volta das 23h.
A vítima chegou a ser levada ao hospital, onde morreu durante o atendimento. O principal suspeito do crime, Luis Fernando Ferreira Machado Junior, 19 anos, foi preso em flagrante. Ele é namorado da neta de Rosa Maria.
Conforme a Delegacia da Mulher de Alvorada, a mulher não aceitava o namoro do suspeito com a neta, uma adolescente de 16 anos. Na noite de terça-feira, ela teria ido até a residência onde o casal estava morando havia três meses. Houve discussão com o jovem e ela acabou esfaqueada. A neta não estava na casa.
— Também nos foi informado por familiares que havia um histórico de violência do suspeito com a adolescente, mas nenhuma ocorrência policial foi feita a respeito — afirma a delegada Carolina Terres, responsável pelo caso.
Não havia outras pessoas na residência no momento do crime. A faca usada não foi localizada.
O suspeito foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) e ainda não há definição de para qual casa prisional ele será encaminhado.