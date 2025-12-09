Mulher é encontrada morta dentro de lixeira em Porto Alegre

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, que teve o corpo encontrado na noite de segunda-feira (8) em Porto Alegre. O cadáver foi localizado dentro de uma lixeira na Rua Edu Chaves, no bairro São João, na zona norte da Capital.
O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima foi encontrada por volta das 22h por trabalhadores da limpeza urbana que realizavam o recolhimento dos resíduos na região.
O corpo estava com pés e mãos amarrados, com uso de tiras de tecido. Ela também tinha um saco plástico preto envolvendo a cabeça. Segundo o delegado Mario Souza, diretor do DHPP, a causa da morte da vítima ainda deverá ser esclarecida pela perícia.
— Aparentemente, ela tinha algumas lesões pelo corpo. Mas ainda não é possível apontar a causa da morte com precisão — afirmou o delegado.
Diligências estão sendo realizadas pelos policiais. Ainda que o caso seja investigado pelo DHPP, a polícia não descarta neste momento que a mulher tenha sido vítima de feminicídio. Ela ainda não foi identificada.
— O caso está sendo investigado desde ontem (segunda) como prioridade. Uma das linhas de investigação nesse tipo de caso, além da possibilidade de envolvimento do crime organizado, é a de um possível feminicídio — explicou Souza.