Segurança

Zona Norte
Notícia

Mulher é encontrada morta dentro de lixeira em Porto Alegre

Vítima estava com pés e mãos amarrados. Cadáver foi localizado na Rua Edu Chaves, no bairro São João

Leticia Mendes

