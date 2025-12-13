Segurança

Vale do Taquari
Notícia

Mulher denuncia tentativa de violência sexual em parque de Santa Clara do Sul

De acordo com a Brigada Militar, o suspeito apresenta histórico com sete registros por importunação sexual. Ele foi liberado após o registro

Airton Lemos

