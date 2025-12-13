Mulher denuncia tentativa de violência sexual em parque de Santa Clara do Sul

Uma mulher denunciou uma tentativa de violência sexual no Parque Linear, em Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari. O caso foi registrado nesta sexta-feira (12), após a vítima procurar a Brigada Militar e relatar o ataque ocorrido enquanto fazia exercícios no local.

À polícia, a vítima relatou que foi surpreendida por um homem que saiu de uma área de mata próxima aos banheiros do parque. Conforme o relato, o suspeito abaixou as calças, proferiu palavras de cunho sexual e avançou em direção à vítima.

A mulher conseguiu se desvencilhar, correu e pediu socorro. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado, onde a ocorrência foi registrada como ato obsceno.

O suspeito, um homem de 27 anos, morador de Santa Clara do Sul, não foi preso em flagrante e acabou liberado após o registro da ocorrência. Ainda de acordo com a Brigada Militar, ele possui antecedentes criminais, com ao menos sete registros por importunação sexual.