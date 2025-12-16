Mulher acusada de matar a filha de sete anos vai a júri em Novo Hamburgo nesta terça-feira

Anna Pilar foi atingida por golpes de faca dentro do condomínio onde residia. Reprodução / g1 RS

Uma mulher acusada de matar a filha, de sete anos, será julgada pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (16), em Novo Hamburgo. A sessão está marcada para as 9h, no salão do júri do Foro do município, com expectativa de se estender ao longo de todo o dia.

A acusada é Kauana do Nascimento, que tinha 31 anos na época do crime e está presa preventivamente desde agosto do ano passado. Conforme a investigação, a criança foi morta a facadas dentro do apartamento onde morava com a mãe, na região central da cidade.

Kauana responde por homicídio qualificado, com agravantes como o uso de meio cruel, a dificuldade de defesa da vítima e o fato de o crime ter sido cometido contra criança e contra descendente. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 30 anos de prisão, conforme prevê o Código Penal.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 9 de agosto de 2024. A menina Anna Pilar foi encontrada morta no corredor do condomínio onde vivia com a mãe, em Novo Hamburgo. Vizinhos relataram que encontraram a mulher gritando e abraçada ao corpo da filha, ambas ensanguentadas.

Inicialmente, a versão apresentada foi a de que a criança teria caído da escada. No entanto, a perícia apontou que a causa foi hemorragia decorrente de múltiplos ferimentos provocados por faca.