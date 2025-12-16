Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Mulher acusada de matar a filha de sete anos vai a júri em Novo Hamburgo nesta terça-feira

Ré responde por homicídio qualificado e pena pode chegar a 30 anos de prisão. Crime ocorreu em agosto de 2024 

Airton Lemos

