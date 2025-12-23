Segurança

Zona Norte
Notícia

MP pede arquivamento de investigação sobre morte de jovem em surto durante ação da Brigada Militar em Porto Alegre

Órgão acompanhou o entendimento da Polícia Civil e da Corregedoria da BM, que concluíram que policiais agiram em legítima defesa. Família de Herick Cristian da Silva Vargas questiona excessos na abordagem

Gabriela Plentz

