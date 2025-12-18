MP denuncia Nego Di por descumprimento de medidas protetivas contra ex-companheira

As determinações proibiam que Nego Di tivesse qualquer tipo de contato com a ex-companheira. Reprodução / Reprodução

O influenciador e humorista Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi denunciado pelo Ministério Público gaúcho (MPRS) por descumprimento de medidas protetivas de urgência (MPU), em um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A denúncia foi apresentada nesta quinta-feira (18) pelo promotor de Justiça Bill Jerônimo Scherer ao Poder Judiciário.

De acordo com a denúncia, Nego Di descumpriu três vezes a determinação judicial. Os crimes foram cometidos a partir de 25 de abril de 2024, após a concessão das medidas protetivas para a ex-companheira do humorista.

As determinações judiciais proibiam qualquer tipo de contato com a mulher, bem como a exposição dela em redes sociais ou a terceiros, por meio de mensagens, imagens ou vídeos.

Exposição da vítima nas redes sociais

Conforme o MP, Nego Di teria usado perfis nas redes sociais para divulgar conteúdos que faziam referência direta à vítima, atribuindo-lhe condutas ofensivas e depreciativas, mesmo ciente das restrições impostas pela Justiça.

Além disso, o humorista teria usado as redes sociais para expor a existência das medidas judiciais solicitadas pela ex-companheira.

No entendimento do Ministério Público, as publicações foram realizadas de forma consciente e voluntária.