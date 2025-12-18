Segurança

Violência doméstica
Notícia

MP denuncia Nego Di por descumprimento de medidas protetivas contra ex-companheira

De acordo com a denúncia, influenciador descumpriu três vezes a determinação judicial, expondo a vítima e a situação nas redes sociais

Júlia Ozorio

