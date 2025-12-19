Morte de idosa após carro cair no Rio Taquari foi feminicídio, confirma polícia

Corpos estavam dentro do Honda Fit, submerso. Carro foi retirado da água na quinta à tarde. Júlia Amaral / Agencia RBS

Para a Polícia Civil, Pedro Ângelo Bilíbio, 68 anos, matou a mulher, Edi Bruxel, 72, e depois cometeu suicídio. Ambos foram encontrados mortos na manhã de quinta-feira (18). O carro em que eles estavam caiu no Rio Taquari, em Estrela, naquela madrugada.

À investigação, testemunhas relataram histórico de violência doméstica no casal. A informação foi confirmada pelo delegado Márcio Moreno, responsável pelo caso.

Os corpos das vítimas foram removidos ainda na manhã de quinta de dentro do veículo, um Honda Fit, que estava submerso. Durante a tarde, o carro foi retirado do Rio Taquari pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a polícia, não havia medida protetiva em vigor, mas há registro de um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher em 2021. A Polícia Civil aguarda o laudo de necropsia para confirmar se a mulher já estava morta no momento em que o veículo foi jogado no Rio Taquari.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).